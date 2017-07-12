Заказывая посылку с AliExpress, даже при наличии платной доставки, никогда не знаешь, будет ли она отслеживаться на протяжении всего пути или же только до границы Китая и России. В скором будущем, как обещает «Почта России», отследить можно будет каждую посылку без исключения.

Как сообщается, AliExpress и «Почта России» договорились о создании и внедрении новой системы маркировки отправлений — теперь каждая посылка будет сопровождаться штрих-кодом, по которому и будет происходить отслеживание. Другими словами, теоретически можно будет найти то место, где в посылку вместо смартфона или ноутбука положили камни или доски, как это часто случается в «Почте России». Согласно официальной информации, новая система трекинга посылок будет внедрена в «Почту России» уже 10 августа текущего года, и, на самом деле, это не так хорошо, как может показаться на первый взгляд.

Если помните, 7 февраля этого года AliExpress уже менял правила отправки и доставки товаров в Россию, связанные именно с отслеживанием, и это привело к появлению платной доставки даже для мелких пакетов стоимостью менее 2 долларов. Само собой, интеграция новой системы трекинга тоже может повлечь за собой рост стоимости доставки, и в этом случае покупка в КНР с ожиданием в месяц может оказаться даже дороже в сравнении с приобретением того же самого товара на территории России.