Интернет уже переполнен изображениями концептов смартфонов Google Pixel 2 и XL2, но все они созданы дизайнерами, не имеющими к Google ровно никакого отношения. Сегодня в сеть выложили еще один рендер старшей модели, на этот раз предоставленным инсайдером в Google.

Внешность Google Pixel XL2 осталась узнаваемой, поскольку сохранена главная отличительная черта, присущая первому поколению, а именно — задняя панель со стеклянной вставкой, наличие которой, заметим, получило весьма противоречивые отзывы. Однако здесь она стала заметно меньше и выглядит намного красивее, захватывая часть верхней и боковых кромок корпуса. Изменилось и оформление основной камеры, вот только она почему-то состоит из всего лишь одного модуля, а это уже не модно — вероятно, в серийной версии этот недочет будет устранен.

Намного интереснее выглядит лицевая панель Google Pixel XL2 — как и следовало ожидать, здесь установлен вытянутый экран, практически лишенный рамок, в стиле Samsung S8 и LG G6. По слухам, это панель AMOLED с соотношением сторон 18:9 и разрешением Quad HD при диагонали ровно 6 дюймов (у младшей версии Pixel 2 ожидается 5,5-дюймовый дисплей). В основу смартфона ляжет однокристальная система Qualcomm 835, а управляться Google Pixel XL2 будет прошивкой Android 8.