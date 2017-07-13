Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер, ставший одним из фигурантов дела о коррупции, умер в возрасте 72 лет. В последние годы бывший функционер, пожизненно отстраненный от футбольной деятельности в июле 2015 года, болел раком и был прикован к инвалидному креслу.

Новость была оставлена 13 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.