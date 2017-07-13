Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Торонто заставил фанатов кричать оскорбление в адрес американского боксера Флойда Мэйуэзера. Затем 28-летний спортсмен оскорбил главу Showtime Стивена Эспиносу, назвав его канал дерьмом, а самого руководителя скользким типом.

Новость была оставлена 13 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.