Прокуратура города Киева обратилась в суд с требованием обязать застройщика перестроить многоэтажное здание, убрав пять лишних этажей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.В прокуратуре заявили, что многоэтажное здание, расположенное на улице Нововокзальной, 69,71,73,75 в Соломенском районе,.подробнее

Новость была оставлена 13 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.