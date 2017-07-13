Компания Sharp готовит к релизу два новых смартфона под номерами FS8010 и FS8016, и представит она их уже 17 июля. Оба гаджета окажутся безрамочными, и один из них сегодня показался на первом тизерном изображении, демонстрируя действительно минимальную толщину рамок своего дисплея.

Согласно ранее предоставленным сведениям, оба мобильника от Sharp получат одинаковые пропорции и дизайн и будут отличаться лишь внутренними характеристиками, следовательно, нижеследующие подробности актуальны для них обоих. Экран в аппаратах будет поддерживать разрешение 2048х1080 пикселей при диагонали 5,5 дюйма и соотношении сторон 18:9, то есть они окажутся чуть более компактными по сравнению с LG G6. Однако лишь три из четырех рамок будут сверхтонкими – нижняя, как это ни печально, не сможет похвастаться минимальной толщиной, так что нас ждет еще один аналог не самого удачного Xiaomi Mi Mix.

Зато на снимке виден вырез под голосовой динамик, так что в плане слышимости новинки от Sharp будут лучше в сравнении с Mi Mix. Сканер отпечатков пальцев в смартфонах окажется на задней панели, где также найдется место под две камеры с матрицами на 12 Мп каждая. Мобильники получат по 4 или 6 Гб оперативной памяти, процессор Qualcomm 835 и ОС Android 7.1.1. Анонс их, напомним, состоится 17 июля.