Правящая партия нашей с вами страны разработали весьма интересный законопроект, который, что очень и очень странно, действительно направлен на повышение качества жизни россиян. Однако речь идет о виртуальной жизни – никто не станет делать дороги, повышать зарплаты или отменять уничтожение зарубежной продукции бульдозерами – «Единая Россия» предложила штрафовать социальные сети за предоставление заведомо недостоверной информации.
Документ содержит в себе предложение контролировать истинность сведений в российских соцсетях и выносить им предупреждения. В случае отказа от удаления ложных сведений проекту выпишут штраф в размере от 3 до 5 млн рублей для физлиц и от 30 до 50 млн рублей для юрлиц. Законопроект уже передан на рассмотрение в Госдуму, и есть шанс, что он будет принят и превратится в полноценный закон. Социальная сеть Вконтакте, которая, как все мы знаем, состоит из сотен пабликов с далеко не всегда достоверной информацией, не замедлила отреагировать на эту новость.
Пресс-служба сети подметила, что требования нового законопроекта являются избыточными и невыполнимыми. Такая реакция вполне ожидаема, ведь если документ вступит в силу, администрации придется мониторить каждый более-менее крупный паблик, чтобы по его вине не получить крупный штраф. Другие социальные сети, действующие на территории России, пока не высказались насчет нового законопроекта, но, думается, реакция будет идентичной.
Новость была оставлена 13 июля 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.