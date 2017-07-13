Правящая партия нашей с вами страны разработали весьма интересный законопроект, который, что очень и очень странно, действительно направлен на повышение качества жизни россиян. Однако речь идет о виртуальной жизни – никто не станет делать дороги, повышать зарплаты или отменять уничтожение зарубежной продукции бульдозерами – «Единая Россия» предложила штрафовать социальные сети за предоставление заведомо недостоверной информации.

Документ содержит в себе предложение контролировать истинность сведений в российских соцсетях и выносить им предупреждения. В случае отказа от удаления ложных сведений проекту выпишут штраф в размере от 3 до 5 млн рублей для физлиц и от 30 до 50 млн рублей для юрлиц. Законопроект уже передан на рассмотрение в Госдуму, и есть шанс, что он будет принят и превратится в полноценный закон. Социальная сеть Вконтакте, которая, как все мы знаем, состоит из сотен пабликов с далеко не всегда достоверной информацией, не замедлила отреагировать на эту новость.

Пресс-служба сети подметила, что требования нового законопроекта являются избыточными и невыполнимыми. Такая реакция вполне ожидаема, ведь если документ вступит в силу, администрации придется мониторить каждый более-менее крупный паблик, чтобы по его вине не получить крупный штраф. Другие социальные сети, действующие на территории России, пока не высказались насчет нового законопроекта, но, думается, реакция будет идентичной.