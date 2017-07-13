В интернете обнаружен список смартфонов Nokia, которые выйдут (и уже вышли) в 2017 году. Изначально говорилось лишь о пяти моделях в общей сложности, три из которых в настоящее время можно купить в России совершенно официально, но, как оказалось, аппаратов будет целых семь.

Сейчас в продаже находятся телефоны Nokia 3, 5 и 6, по своим характеристикам относящиеся к бюджетному и среднему классам, плюс не так давно стало известно о подготовке Nokia 8 и 9 – флагманах, один из которых окажется безрамочным, в стиле Samsung S8. Теперь же к ним присоединятся еще и Nokia 2 вместе с Nokia 7, которые впервые засветились в интернете, и которые, на деле, не очень-то интересны с точки зрения своей аппаратной начинки. Nokia 2 – это ультрабюджетное решение для тех, кто не хочет платить 4000 рублей за телефон Nokia 3310 и ищет что-то недорогое от любимого бренда.

В этот смартфон поместят процессор Qualcomm 212 или аналогичный по параметрам чип от MediaTek, и он окажется заметно слабее Nokia 3, который, как известно, тоже не может похвастаться производительностью. Что же до Nokia 7, то это будет почти полный аналог Nokia 6, но уже с процессором Qualcomm 630. Nokia 8, в свою очередь, получит CPU Qualcomm 660, двойную камеру с оптикой Zeiss и безрамочный экран, а Nokia 9 станет флагманом с камерами на 13 Мп, 8 Гб RAM и CPU Qualcomm 835.