Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев попал в больницу. Спортсмена во время велопрогулки «подрезал» автомобиль, в результате чего он упал и повредил плечо. 12 июля Мирзаеву была сделана операция. Сам боец отметил, что она прошла успешно. Теперь его ожидает процесс восстановления.

Новость была оставлена 14 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.