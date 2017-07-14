Начало матча третьего раунда Уимблдона в юношеском одиночном разряде между австрийцем Юрием Родионовым и австралийцем Блэйком Эллисом было отложено из-за несоответствующего дресс-коду нижнего белья первого спортсмена. Судья встречи заметил, что на Родионове надето белье черного цвета.

Новость была оставлена 14 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.