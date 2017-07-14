Категория: Столица | 14 июля 2017 04:00
В четверг, 13 июля, в Киеве на улице Академика Заболотного произошла авария при участии двух грузовиков — DAF и MAN, а также машин Citroen C1 и Ford Transit. Об этом сообщает ГСЧС.
Водители грузовиков оказались заблокированными в кабинах — их зажало между сидением и панелью приборов. .подробнее
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