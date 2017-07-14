Киевский фуникулер закрывается на ремонт
Категория: Столица | 14 июля 2017 16:00

   С 17 июля по 18 августа киевский фуникулер прекратит работу в связи с капитальным ремонтом узлов и ежегодными регламентными работами. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

Там напомнили, что, согласно правилам, ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы. Их результаты.подробнее

Новость была оставлена 14 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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