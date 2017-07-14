С 17 июля по 18 августа киевский фуникулер прекратит работу в связи с капитальным ремонтом узлов и ежегодными регламентными работами. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

Там напомнили, что, согласно правилам, ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы. Их результаты.подробнее