Категория: Столица | 14 июля 2017 16:00
С 17 июля по 18 августа киевский фуникулер прекратит работу в связи с капитальным ремонтом узлов и ежегодными регламентными работами. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.
Там напомнили, что, согласно правилам, ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы. Их результаты.подробнее
Новость была оставлена 14 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.