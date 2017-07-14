Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде, обыграв немку Анну-Лену Гренефельд и представительницу Чехии Квету Пешке. Полуфинальная встреча состоялась в пятницу, 14 июля, и завершилась победой россиянок в двух сетах 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

Новость была оставлена 14 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.