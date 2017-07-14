Санкт-петербургский «Зенит» назван главным фаворитом Российской футбольной премьер-лиги в сезоне-2017/2018. На победу сине-бело-голубых принимаются ставки с коэффициентом 2,20. Шансы действующего чемпиона страны «Спартака» оцениваются коэффициентом 3,54. Также букмекеры к числу фаворитов отнесли ЦСКА и «Рубин».

Новость была оставлена 14 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.