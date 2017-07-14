Анонсирован новый компактный компьютер H96 Pro, выполненный в виде флешки, только вместо USB-коннектора у него используется HDMI. Этот мини-ПК работает на базе ОС Android 7.1.1 и легко умещается на раскрытой ладони.

H96 Pro собран на 8-ядерном ARM-процессоре Amlogic S912 с тактовой частотой 1,5 ГГц, внутри которого находится встроенная видеокарта Mali-T820 MP3 с тремя ядрами. Компьютер располагает 8 Гб встроенной памяти, которую можно дополнить картой microSD еще на 32 гигабайта, а объем его ОЗУ равен 2 Гб, но уже без возможности расширения. H96 Pro вполне способен заменить собой полноразмерную ТВ-приставку, располагая схожей аппаратной начинкой в гораздо более компактном корпусе.

Как уверяет производитель, возможностей этого компьютера хватит на воспроизведение 4К-видео со скоростью до 60 кадров в секунду. Стоит новый H96 Pro всего 50 долларов США при доставке из Китая, и в стоимость уже включены порт USВ 2.0 для подключения накопителей и периферии, вход microUSB 2.0 для подачи питания и заодно модули Wi-Fi 802.11n для выхода в интернет и Bluetooth 4.1 с профилем EDR для работы с беспроводными аксессуарами. H96 Pro уже поступил в продажу в комплекте с прошивкой Android 7.1.1 со стоковым интерфейсом Material UI от Google.