Онлайн-магазин Cafago предлагает своим покупателем легкий и доступный способ стать стройнее, сильнее, красивее и выносливее. Всего этого можно добиться при помощи нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 2, самого популярного в масштабах всего мира, который можно купить в Cafago с очень большой скидкой и бесплатной доставкой.

На время проведения акции в Cafago действует купон «CFGMIBAND», который необходимо активировать на экране оформления заказа. Его использование снизит стоимость Xiaomi Mi Band 2 всего лишь до $16, и это в настоящее время самое выгодное предложение на рынке. Браслет располагает встроенными шагомером, счетчиком калорий и расстояния, сенсором сердечного ритма, контроллером сна и системой отслеживания активности — она будет контролировать время, проведенное в бездействии перед телевизором или компьютером и напоминать о необходимости размяться.

К очевидным преимуществам Xiaomi Mi Band 2 сразу стоит отнести солидное время автономной работы, фирменное приложение для Google Android для отслеживания своего прогресса в снижении веса и занятиях спортом, а также наличие встроенного OLED-экрана, благодаря которому браслетом можно пользоваться даже без синхронизации со смартфоном. Также нельзя не отметить и защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет принимать душ, не снимая трекер с руки. Более детальную информацию о возможностях Xiaomi Mi Band 2 можно узнать на посвященной ему странице в Cafago.