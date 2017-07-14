Сеть наполнилась новыми слухами о грядущем бестселлере под названием Xiaomi Redmi 5. Этот китайский смартфон, заранее обреченный на рекордные продажи, как и другие представители линейки Redmi, сегодня появился в Интернете в виде изображений и списка аппаратных характеристик.

Успех новому Xiaomi Redmi 5 гарантирован невысокой ценой и отличной аппаратной базой, в которую войдут 3 или 4 Гб оперативной памяти, накопитель еММС 5.1 объемом от 16 до 64 гигабайтов и 5-дюймовый экран с высоким разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Но главное — это отсутствие у Xiaomi Redmi 5 процессора от MediaTek, что заранее говорит о его пригодности к мобильному геймингу. Высокие FPS практически в любой игре обеспечит ему CPU Qualcomm 625 или даже 630 — этот параметр пока еще подлежит уточнению.

Также к сильным сторонам нового Xiaomi Redmi 5 следует отнести его аккумулятор, емкость которого составит 3680 мАч в комплекте с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 от самой Qualcomm. Ну и, конечно же, поговорим о ценах: в базовой комплектации, которую войдут 3 Гб RAM и 16 Гб встроенной памяти, этот моноблок обойдется вам в каких-то $125 при покупке в Китае. Максимальная же версия оценивается примерно в $190, и здесь вас уже ждут 4 Гб ОЗУ и ROM на 64 гигабайта. Xiaomi Redmi 5 поступит в продажу уже в комплекте с оболочкой MIUI 9, анонс которой запланирован на 16 августа.