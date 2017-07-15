В Киеве в Апрельском переулке дети нашли рюкзак с гранатой, сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.Читай также: В Киеве неизвестный бросили гранату под двери салона связи “ЧП на Апрельском переулке, 5: дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалеку, начали смотреть,.подробнее

Новость была оставлена 15 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.