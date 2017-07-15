Низкие продажи флагманского смартфона G6 побудили компанию LG к принятию непопулярных мер, к которым относится переосмысление моделей серии V. V10 и V20, как известно, наделены двумя экранами, но в новом V30, о котором сейчас и поговорим, дисплей останется только один.

Новый смартфон LG V30 будет анонсирован на выставке IFA 2017, которая пройдет в Берлине в начале сентября этого года. Ранее предполагалось, что корейский вендор порадует нас вертикальным слайдером, второй экран которого заменит аппаратную клавиатуру. Но нет, теперь нас ожидает традиционный моноблок с экраном на 6,2 дюйма, безрамочный и, по сути, являющийся как раз увеличенной версией LG G6. Это вполне логично, ведь текущий флагман вышел лишь в одной модификации с экраном на 5,7 дюйма и может конкурировать лишь с Samsung S8, но ведь есть же еще и S8+, с которым и будет соперничать LG V30.

Вместе с новым форматом смартфон получит и новую аппаратную начинку, которая у LG G6 еще на момент релиза была устаревшей. Разумеется, мы сейчас про процессор — это будет Qualcomm 835 или даже 836 с восемью ядрами вместо 821 с четырьмя ядрами у G6, и к нему добавят 6 Гб оперативной памяти. Экран LG V30 выполнят по OLED-технологии, а его заднюю панель займет двойная фотокамера на 13 мегапикселей. Все это мир увидит в начале сентября и сможет купить к концу первого месяца осени, но цена пока что неизвестна.