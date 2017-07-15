На следующей неделе компания ASUS начнет распространение своего новейшего портативного компьютера VivoBook Flip 14, представленного уже полтора месяца назад в Тайване на шоу Computex 2017. На тот момент информация несла в себе лишь перечень спецификаций данного ноутбука, и сейчас ничего не изменилось — его цена по-прежнему остается неизвестной.

Характеристики лэптопа ASUS VivoBook Flip 14 включают в себя в первую очередь экран с диагональю 14 дюймов и разрешением Full HD, причем это сенсорный дисплей, способный вращаться на 360 градусов и превращать ноутбук в планшетный компьютер. Внутри скрывается процессор Intel Core поколения Kaby Lake версии от i5 до i7, плюс есть до 16 Гб оперативной памяти и даже опция в виде дискретной видеокарты NVIDIA GeForce 930MX.

Покупатель ASUS VivoBook Flip 14 получает широкий выбор модификаций дисковой подсистемы — это может быть жесткий диск объемом до 1 терабайта или высокоскоростной SSD-накопитель емкостью до 256 Гб. Все модификации компьютера содержат в себе ОС Windows 10 от Microsoft, слот под карты SD, подсветку клавиатуры, пару портов USB 2.0 и по одному USB 3.0 и USB-C 3.1. По слухам, стоимость минимальной конфигурации ASUS VivoBook Flip 14 для рынка Европы составляет $800, с учетом цены на лицензионную ОС.