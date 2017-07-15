Депутат Ирина Яровая совместно с сенатором Виктором Озеровым сравнительно недавно предложили ряд законов, направленных на тотальную слежку за каждым из нас. Свод документов получил название «пакет Яровой», и теперь выясняется, что деньги для подготовки операторов связи к выполнению требований новых законов государство и, собственно ОПСОСы возьмут из наших с вами кошельков.

Если «пакет Яровой» вступит в силу 1 июля 2018 года, то операторы обязаны будут хранить данные о переписке и звонках россиян в течение трех лет, а интернет-ресурсы — в течение одного года. Конечно же, Яровая уверяет, что делается это исключительно с целью выявления террористов и преступников, но мы-то с вами понимаем, что к чему. Итак, на реализацию подготовки к «пакету Яровой» операторам потребуется порядка 17 триллионов рублей к 2019 году, и пока неизвестно, какой процент от этой суммы осядет в карманах тех, кто эту подготовку осуществляет. В любом случае, платить за все это придется самим россиянам, потому что все операторы поднимут цены на связь, чтобы не потерять свою маржу.

Другими словами, за тот факт, что Яровая и тот, чье имя нельзя называть, будут следить за нами, нам же придется еще и приплачивать, притом ежемесячно. Пока нельзя сказать, как сильно вырастут тарифы на связь, но аналитики уже озвучили самый оптимистичный прогноз — плюс 10% от текущий размеров абонентской платы. Выходов из этой ситуации два: перейти на посекундные тарифы и пользоваться мессенджерами по WI-FI для звонков или уподобиться поросенку Петру, который сами знаете что сделал на своем тракторе.