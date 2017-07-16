Шесть арабских государств потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Об этом глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил изданию The Local. Он отметил, что с требованием выступили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Новость была оставлена 16 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.