В Киеве на Троещине на ходу развалился автобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 июля.Смотри также: В Китае школьник 40 минут катался на угнанном автобусе Автобус следовал по 101 маршруту. Дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле.подробнее

Новость была оставлена 16 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.