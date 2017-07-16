В Киеве на ходу развалился автобус
Категория: Столица | 16 июля 2017 16:00

   В Киеве на Троещине на ходу развалился автобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 июля.Смотри также: В Китае школьник 40 минут катался на угнанном автобусе Автобус следовал по 101 маршруту. Дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле.подробнее

Новость была оставлена 16 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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