Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, выиграл Гран-при на трассе в Сильверстоуне. Вторым к финишу пришел партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третьим — финн Кими Райкконен из Ferrari. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, финишировал на 15-й позиции.

Новость была оставлена 16 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.