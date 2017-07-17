Топ-менеджер компании Samsung Гао Донгжен поделился информацией, касающееся смартфона Galaxy Note 8. По его словам, слухи об анонсе данной модели в конце августа текущего года верны – аппарат действительно представят в этот период времени. Также стало известно о новой модели распространения данного смартфона, которая теперь включает в себя два этапа.

Первый этап начнется в первых числах сентября, и он подразумевает подвоз смартфонов Samsung Galaxy Note 8 в США, Корею и Великобританию, тогда как остальные страны причислены ко второму этапу. Его начало запланировано на октябрь текущего года, и пока неясно, почему все будет реализовано именно так. Видимо, для Samsung Британия, США и Корея являются основными рынками.

Новый Samsung Galaxy Note 8 станет самым дорогим смартфоном в истории бренда, поскольку его цена составит свыше 1100 долларов США за минимальную комплектацию. Пока что неизвестно, насколько популярным, с учетом такой цены, он окажется, но прогнозы аналитиков не самые оптимистичные. Они основаны на результатах продаж текущих флагманов S8 и S8+, спрос на которые оказался заметно ниже в сравнении с S7 и S7 Edge ввиду роста розничной стоимости. Samsung Galaxy Note 8 оснастят экраном с диагональю 6,3 дюйма без рамок, процессором Qualcomm 835 или даже 836, 6 Гб оперативной памяти и двойной основной камерой.