Майнеры, скупившие все видеокарты в округе в надежде быстро отбить все затраты на биткоинах и другой криптовалюте, начинают активно закупать корвалол и валерьянку, глядя на курс «битков». Всего за три дня эта валюта рухнула более чем на 400 долларов США, и эксперты полагают, что все это возымеет продолжение.

На момент написания новости курс биткоинов сначала упал с $2400 до $1975, но впоследствии поднялся до $2000 и пока что остановился. Легкая оттепель, считают аналитики, является лишь затишьем перед бурей, одним из свидетельств которой являются ломящиеся виртуальные полки досок объявлений, заваленных видеокартами и фермами всех мастей. Разумеется нашлись те, кто выгородил столь серьезные колебания курса, назвав в качестве ее основной причины грядущие изменения криптовалюты – на 1 августа запланировано крупное масштабирование сети.

Между тем, не только у биткоина сейчас проблемы – Etherium, также известный как Эфир, всего лишь за сутки рухнул на 15% и подниматься пока что не планирует. Пример с него взяли и другие более-менее известные виртуальные деньги – это Ripple (падение составило 9% за сутки) и Etherium Classic (8,8% вниз за 24 часа). Этот список можно продолжать еще очень долго, но вывод из всего этого один: мыльный пузырь, раздутый вокруг майнинга, вот-вот лопнет, и к такому мнению приходит все более количество аналитиков со всего света.