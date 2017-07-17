Холдинг HMD Global, как стало известно на днях, ведет разработку еще четырех смартфонов под маркой Nokia, которые увидят свет в этом году. Как оказалось, наиболее интересный из них, Nokia 8, будет представлен уже буквально через две недели, в самом конце текущего месяца. Анонс смартфона Nokia 8 назначен на 31 июля 2017 года, и интересен данный аппарат тем, что его позиционируют как полностью безрамочный.

Другими словами, это потенциальный конкурент не только нынешнего Samsung S8, но и грядущего iPhone 8 от Apple, который представят уже 17 сентября этого года. По предварительным данным, Nokia 8 уже прошел ряд тестов среди основных регуляторов, однако ни FCC, ни TENAA пока что не слили в сеть информацию о нем. В состав телефона обязательно войдут 4 Гб оперативной памяти, самый современный процессор Qualcomm 835 с восемью ядрами внутри и двойная 13-мегапиксельная камера, дополненная фирменной оптикой от лаборатории Zeiss.

Слухи также указывают на присутствие в составе Nokia 8 64 Гб встроенной памяти и сенсорного экрана с поддержкой разрешения Quad HD или 2560х1440 пикселей, располагающего диагональю 5,3 дюйма. Таким образом, по размерам аппарат будет сопоставим с Samsung S8, экран у которого имеет диагональ 5,2 дюйма и очень тонкие рамки сверху и снизу. Nokia 8 должен выйти в синем, серебристом, золотисто-голубом и золотисто-медном оттенках своего металлического корпуса, а его цена составит около 590 евро.