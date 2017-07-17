Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сфотографировался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым перед матчем первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским «Ахматом» и пермским «Амкаром». Фото чемпион мира-2002 выложил на своей странице в Instagram.

Новость была оставлена 17 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.