Фанат лондонского «Арсенала» набил на ягодице татуировку с изображением нападающего Александра Лаказетта. В комментариях под фотографией пользователи пошутили, что изображенный на тату игрок больше похож на нападающего «Дерби Каунти» Даррена Бента. Лаказетт перешел в «Арсенал» 5 июля.

Новость была оставлена 17 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.