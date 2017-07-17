Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что через месяц в Киеве должны начаться работы по достройке Подольско-Воскресенского моста. Сейчас там уже проводят подготовительные работы. Смотри также: Недостроенный мост в Киеве стал популярным местом для подростков Об этом он рассказал в эфире телеканала.подробнее

Новость была оставлена 17 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.