Недавнее обновление приложения Skype для мобильных устройств обрушило на Microsoft гигантскую волну негатива со стороны пользователей, поскольку она попросту уничтожила всеми любимый мессенджер, превратив его в клон Snapchat, непригодный к использованию.

Софтверный гигант был вынужден прислушаться к гневным комментариям и сегодня выпустил обновление для Скайпа, возвращающее некоторые ключевые функции. В первую очередь в Skype снова появился индикатор статуса, а затем добавили еще и значки онлайна и офлайна для тех, кто сейчас в сети или недоступен. Зачем было выпиливать этот функционал, совершенно непонятно, но это все же было сделано. Пока что это все значимые изменения в новом апдейте, но их уже достаточно, чтобы те, кто в порыве гнева удалили Skype и перешли в другие мессенджеры, вернулись к пользованию им.

Между тем, в App Store и Google Play программа по-прежнему имеет очень низкий рейтинг — большинство пользователей недовольны новым дизайном как таковым, выбором цветов оформления и ориентацией уже не на текст и видеозвонки, а на «Истории», как в Инстаграме, Snapchat и множестве других подобных сервисов. Заметим, что в новой версии Skype есть и другие изменения — в частности, возвращена многозадачность во время звонков, и наконец-то вернули возможность удалять контакты и чаты. Видимо, через какое-то время Microsoft окончательно сдастся и вернет приложению оригинальный дизайн.