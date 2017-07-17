Китайская компания Meizu официально подтвердила дату анонса своего новейшего флагманского смартфона Pro 7 и его крупной версии Pro 7 Plus. Как и предполагалось, оба гаджета предстанут перед публикой уже в конце текущего месяца, и да, их основной фишкой станет дополнительный экран на тыльной стороне корпуса.

Показ топового Meizu Pro 7 назначен на 26 июля 2017 года, а его второй дисплей располагает диагональю 2 дюйма, хотя до сих пор остается неизвестным, на какой матрице он основан. Вариантов всего два — это либо IPS, что сделает его цветным, либо E-Ink, которая выдает лишь 16 оттенков серого цвета, но при этом практически не потребляет энергию во время работы. Также в сети появился снимок упаковки Meizu Pro 7, которая выполнена в минималистичном стиле и чем-то напоминает коробку от Samsung S8.

Сам смартфон, по слухам, выйдет и в версии без второго экрана, который, как показали многочисленные высказывания в форумах, нужен далеко не всем. Действительно, мало кому охота переплачивать за крошечный экранчик, полезность которого при таких габаритах находится под большим вопросом. В этом плане Meizu Pro 7 можно сравнить с Йотафоном, который скоро обновится до третьего поколения: в этом смартфоне тоже есть второй экран, но он занимает всю заднюю панель и является хоть и монохромным, но вполне полноценным. Релиз YotaPhone 3 ожидается осенью текущего года.