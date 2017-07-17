Где купить недорогой смартфон, чтобы и выглядел стильно, и заряд держал долго? Ответ очевиден: в крупном интернет-магазине GearBest, где уже сегодня можно приобрести моноблок Homtom HT50 с батареей на 5500 мАч менее чем за 6000 рублей по нынешнему курсу.

Акция, посвященная смартфону Homtom HT50, подразумевает возможность его покупки всего за $100 в черном, серебристом или темно-синем цвете корпуса, причем задняя панель аппарата имеет специальную текстурированную поверхность для предотвращения выскальзывания. Никакие промо-коды активировать не нужно – достаточно лишь оказаться в числе первых 300 покупателей. В дополнение к приятной цене GearBest обеспечит бесплатную доставку по России. Скидка действует с 17 по 24 июля включительно.

Смартфон Homtom HT50 – это сенсорный моноблок с 5,5-дюймовым HD-экраном, закрытым прочным стеклом 2,5D, и он по умолчанию поддерживает сети LTE, включая Band 20, и установку двух SIM-карт. Уже с завода смартфон работает под управлением ОС Google Android 7 Nougat, и у него сразу есть 3 Гб оперативной памяти и накопитель на 32 гигабайта, к которому можно докупить карту microSD еще на 64 Гб. В Homtom HT50 интегрировано две фотокамеры – фронтальная и основная, обе на 13 мегапикселей, к тому же на его задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Процессор смартфона работает на частоте 4х1,3 ГГц, а батарея располагает емкостью 5500 мАч, вместе с которой телефон весит 195 граммов при толщине корпуса менее 9 миллиметров. Homtom HT50 поставляется в комплекте с дополнительной защитной пленкой на экран.

В GearBest можно получить скидку не только на Homtom HT50: очень многие смартфоны продаются здесь по очень выгодным ценам, к примеру, Xiaomi Redmi Note 4X в версии 3+16 Гб стоит $112 по купону «RedmiNX» (30 экземпляров). Также цены снижены на смартфоны Lenovo ZUK Z2 Pro (купон «ZUKKZ2», $247, 40 копий) и LETV LeEco 2 X520 («RLeEco», $125, 300 копий) и планшет Xiaomi Mi Pad 3 («Pad31ru», $204, 30 копий).