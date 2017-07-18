Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Лоренцо Ди Ливио дисквалифицирован на пять месяцев за употребление марихуаны. Помимо отстранения от футбола, хавбеку римлян, который является сыном бывшего игрока сборной Италии Анджело Ди Ливио, придется заплатить штраф в размере 378 евро.

Новость была оставлена 18 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.