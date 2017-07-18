Правоохранители и налоговики обнаружили в Соломенском районе Киева подпольные склады, где хранилась для продажи контрафактная алкогольная продукция элитных марок. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.Смотри также: В Киеве ликвидировали склады с опасным для жизни алкоголем В ходе проведения.подробнее

Новость была оставлена 18 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.