В Киеве можно купаться на двух пляжах из 11 — Госпродпотребслужба
Категория: Столица | 18 июля 2017 16:00

   В Киеве купаться можно только на двух пляжах: Пуща Водица и Вербный (на озере Вербное в Оболонском районе). Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в столице.По данным управления, разрешение дал Киевский городской лабораторный центр Минздрава, который.подробнее

Новость была оставлена 18 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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