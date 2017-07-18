В Киеве купаться можно только на двух пляжах: Пуща Водица и Вербный (на озере Вербное в Оболонском районе). Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в столице.По данным управления, разрешение дал Киевский городской лабораторный центр Минздрава, который.подробнее

Новость была оставлена 18 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.