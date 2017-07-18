В Москве стартовала ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme. Общая протяженность дистанции — более 9,2 тысяч километров. В заезде примут участие десять спортсменов. Гонка завершится 10 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон.

Новость была оставлена 18 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.