Нападающий «Барселоны» бразилец Неймар перейдет в «Пари Сен-Жермен». Форвард уже принял условия контракта. В свою очередь, парижане готовы выплатить отступные в размере 222 миллиона евро (257 миллионов долларов). Главный мотив перехода — нежелание бразильца быть в тени Месси в «Барселоне».

Новость была оставлена 18 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.