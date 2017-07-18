Федеральная антимонопольная служба (далее ФАС) выдала предупреждение в адрес Большой Тройки и оператору Теле2, содержащее предписание в кратчайшие сроки отменить национальный роуминг. Другими словами, все операторы скоро отменят границы между регионами и установят единую стоимость звонков по всей стране.

Предупреждение ФАС, выданное операторам связи, указывает на необоснованное повышение тарифов на звонки при нахождении абонента за пределами домашнего региона, но на территории России. Антимонопольная служба обязала Билайн, Теле2, МТС и МегаФон устранить данное нарушение в течение 14 дней и уведомить своих абонентов о соответствующих изменениях за 10 дней до введения новых условий тарификации. Это, заметим, вполне соответствует действующему законодательству, так что через четыре дня можно ждать прихода соответствующего SMS-сообщения или хотя бы появления новости на официальном сайте.

Напомним также, что с января 2017 года все операторы занялись изменением тарифных планов в сторону их удорожания при одновременном ухудшении их условий. В Билайне, к примеру, теперь даже на тарифах с постоплатой минуты внутри сети расходуются из пакета. Вероятнее всего, отмена национального роуминга, навязываемая ФАС, вызовет очередную волну роста цен на мобильную связь.