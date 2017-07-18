Компания LEAGOO совместно с крупнейшим интернет-магазином AliExpress проводит предварительную распродажу новейшего смартфона T5 с двойной основной камерой. Моноблок можно купить со скидкой в размере более чем $70 и, разумеется, с бесплатной доставкой по России.

Пресейл смартфона LEAGOO T5 проходит в период с 18 по 25 июля 2017 года включительно, и подробности об акции вы можете узнать по этой ссылке. Также специально для вас LEAGOO создала 3D-презентацию своего нового смартфона.

Розничная цена модели T5 составляет $200, и абсолютно каждый покупатель в указанный период может заказать его всего за $150 (экономия $50), а если посчастливится оказаться в течение первых 100 покупателей (каждый день), то его цена упадет и вовсе до $128, то есть размер скидки составит уже $72. При этом комплект поставки будет дополнен бонусами в виде фирменных наушников и чехла.

При столь низкой цене новый LEAGOO T5 обладает характеристиками, сравнимыми с флагманскими: 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, 8-ядерный процессор и двойная фотокамера с сенсорами на 13 и 5 мегапикселей в дополнение с 13-мегапиксельной фронтальной камере.

Кроме того, в него интегрирован Full HD-экран от Sharp с диагональю 5,5 дюйма и защитным стеклом Gorilla Glass 4, так что по большинству основных параметров LEAGOO T5 оказался намного лучше популярного в России Xiaomi Redmi Note 4, который стоит от $168, тогда как Т5 можно взять за $128.

При всем этом LEAGOO T5, в отличие от Redmi Note 4, поддерживает сотовые сети LTE на всей территории России и у всех операторов благодаря модулю распознавания частоты Band 20, так что высокоскоростной мобильный интернет с таким аппаратом обеспечен.

Смартфон наделен батареей емкостью 3000 мАч и зарядным устройством на 2 ампера, что позволяет ему выдерживать по 20 часов разговоров на одном заряде и восполнять энергию за короткий промежуток времени.

К приятным дополнениям можно отнести поддержку 4G на обеих SIM-картах и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке Home под экраном, что намного лучше по части эргономики в сравнении с датчиками на задней панели корпуса.

LEAGOO T5 может стать вашим всего за $128, если успеете заказать этот смартфон до 25 июля текущего года.