Смартфон Nokia 8, по ранее появившимся слухам, готовящийся стать конкурентом Samsung S8 и iPhone 8 в плане отсутствия рамок у его экрана, все же не сможет на равных бороться с этими аппаратами. В сети были опубликованы официальные рендеры данной модели, и, как можно видеть, рамки у его дисплея есть, и они немаленькие.

Экран нового Nokia 8 окружен рамками по периметру, но по бокам их почти не видно за счет скругленного 2,5D-стекла, так что теперь вся надежда на флагманский Nokia 9, который выйдет до конца текущего года. Что же до Nokia 8, то его покажут уже 31 июля, через две недели, и тогда весь мир узнает, что его экран с диагональю 5,3 дюйма поддерживает высокое разрешение Quad HD или 2560х1440 пикселей и отображает интерфейс практически «голого» Android со штатным интерфейсом и минимальным набором вшитых приложений.

Внутри у нового Nokia 8 окажется очень неплохое железо — ультрамощный процессор Qualcomm 835 в связке с 4 или 6 Гб оперативной памяти в зависимости от модели, а также модуль LTE с поддержкой VoLTE и как минимум 64 Гб встроенной памяти. Смартфон также порадует нас двойной камерой с 13-мегапиксельными модулями от Sony, светодиодной вспышкой, лазерным автофокусом и даже оптикой Zeiss, причем сами матрицы расположены вертикально, в стиле грядущего Apple iPhone 8. Стоимость Nokia 8 составит около 600 евро.