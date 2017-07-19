Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во время визита в Таджикистан ударил фаната по его просьбе. Во время общения Нурмагомедова с болельщиками один поклонник спортсмена предложил бойцу нанести ему удар. Нурмагомедов просьбу фаната исполнил. Собравшиеся отреагировали смехом и аплодисментами.

Новость была оставлена 19 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.