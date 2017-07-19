Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал о попытке напасть на него фанатов столичного «Динамо» во время встречи команд в рамках первого тура чемпионата страны. Сейчас хавбек восстанавливается после повреждения связок колена. Матч он смотрел из VIP-ложи.

Новость была оставлена 19 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.