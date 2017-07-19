В жилых домах столичных микрорайонов Березняки и Русановка до 15 октября будет выключено горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба КГГА.Горячей воды не будет в кранах жителей ряда домов на ул. Бучмы ул. Миколайчука, ул. Березняковской, ул. Тычины, ул. Шамо, ул. Энтузиастов и ул. Сверстюка. Адреса указаны.подробнее

Новость была оставлена 19 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.