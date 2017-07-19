Вчера компания Xiaomi намекнула на очень скорый анонс своего нового смартфона Mi 5X, а уже сегодня ею были опубликованы его пресс-рендеры. Кроме того, было объявлено о старте приема предварительных заказов на этот гаджет, и на момент написания новости заявок было отправлено уже более 200 000.

В плане дизайна новый Xiaomi Mi 5X никаких откровений или новшеств не несет — его внешность скучна, неинтересна и уже даже не вторична, поскольку все это мы уже видели, и не раз. В действительности мобильник напоминает многие современные смартфоны Xiaomi, но еще больше сходства у него с Apple iPhone 7 Plus, которому совсем скоро исполнится год. К вполне очевидным преимуществам Xiaomi Mi 5X сразу следует отнести наличие входа под наушники и сдвоенной основной фотокамеры, а также трех сенсорных кнопок под экраном и дактилоскопа на задней панели.

По характеристикам это своего рода потомок Redmi Note 4, от которого ему достался экран Full HD на 5,5 дюйма. Смартфон построен на процессоре Qualcomm 625 и располагает 4 Гб оперативной памяти, а его основная камера состоит из модулей на 12 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом, тогда как фронталка снимает в 16-мегапиксельном разрешении. Анонс Xiaomi Mi 5X назначен на 26 июля, а его цена, по слухам, составит $295.