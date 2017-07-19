Компания Huawei официально представила новые фитнес-трекеры Band 2 и Band 2 Pro, показанные в черном, красном и голубом цветах корпуса. На момент старта продаж, дата которого пока не назначена, будут доступны только эти оттенки, а позже обещают разнообразить цветовую гамму парой дополнительных вариантов.

Во время анонса Huawei Band 2 и Band 2 Pro были раскрыты только их спецификации, а об их стоимости станет известно немного позже. Гаджеты обладают в первую очередь стандартными возможностями — они меряют количество шагов, расстояние, скорость и количество сожженных калорий, а также могут контролировать частоту пульса и уведомлять пользователя о звонках и сообщениях. К новым фишкам можно отнести датчик VO2 Max, с помощью которого можно определять способность организма потреблять и усваивать кислород из воздуха с точностью до 95 процентов.

Браслеты Huawei Band 2 и Band 2 Pro получили батарейки емкостью 100 мАч. которой хватит на три недели работы без подзарядки (маркетинг),а заодно и новой технологией Training Effect, за счет которой устройства определяют интенсивность тренировок и вычисляют уровень усталости организма, посчитывая оптимальное время для последующих тренировок. Все это есть и в Huawei Band 2, и в Band 2 Pro, но последний также наделили GPS-ресивером и контроллерами сна и дыхания.