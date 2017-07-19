Специально к выходу 100500-го сезона сериала «Игра престолов» компания Caviar подготовила особые версии телефонов Nokia 3310 и iPhone 7, якобы из валирийской стали. Аппараты украшены символикой из сериала и направлены именно на фанатов этой вселенной. Правда, за возможность обладания такими гаджетами придется щедро заплатить.

Корпуса телефонов Nokia 3310 и iPhone 7 изготовлены из титана и украшены узором «валирийской стали», как и меч Эддарда Старка, главного героя сериала. Сзади можно увидеть трехмерный герб Дома Старков (Тони Старк, заметим, тут совершенно не при делах), и на нем изображена голова лютоволка с названием первой серии. Конечно же, не обошлось и без самой известной цитаты из сериала — Winter is coming. Поскольку iPhone 7 немного больше Nokia 3310, то на его корпусе также нашлось место под Железный трон, символ всего сериала, и он покрыт настоящи золотом.

Nokia 3310 и iPhone 7 от Caviar будут выпущены в количестве 99 экземпляров каждый, и стоить эти аппараты будут, соответственно, 150 000 и 200 000 рублей. К слову. Caviar допускает замену герба Дома Старков на символику других родов из сериала — Ланнистеров, Баратеонов и так далее. Аппаратные спецификации Nokia 3310 и iPhone 7 из «валирийской стали» изменений не претерпели.