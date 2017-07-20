Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в число участников квалификации последнего турнира серии «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США (US Open). Занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова не попала в основную сетку турнира и выступит в отборочном раунде.

Новость была оставлена 20 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.